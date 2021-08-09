Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью

Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью6
- 9.08.2021, 18:16
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С пятницы польские пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов.
Рекордное количество мигрантов пересекла польскую границу с Беларусью.
Об этом сообщила в понедельник пограничная служба Польши.
С пятницы пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Мигранты, вероятно, из Ирака и Афганистана.
Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, в Кузнице.
Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стала рекордной.
В этом году Подляское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.
В 2020 году пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.
В пятницу Польша и Литва призвали европейские институты помочь им в борьбе с миграцией.
Министры внутренних дел стран Евросоюза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.