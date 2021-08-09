Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью 6 9.08.2021, 18:16

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С пятницы польские пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов.

Рекордное количество мигрантов пересекла польскую границу с Беларусью.

Об этом сообщила в понедельник пограничная служба Польши.

С пятницы пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Мигранты, вероятно, из Ирака и Афганистана.

Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, в Кузнице.

Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стала рекордной.

В этом году Подляское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.

В 2020 году пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.

В пятницу Польша и Литва призвали европейские институты помочь им в борьбе с миграцией.

Министры внутренних дел стран Евросоюза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

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