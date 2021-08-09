Падение нефтяных котировок грозит России потерями в миллиарды долларов 9.08.2021, 19:37

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ОПЕК+ промахнулся с прогнозом.

В августе мировые котировки «черного золота» покатились вниз. Всего за неделю баррель потерял в цене более 10%, опустившись ниже $68. Судя по всему, участники альянса ОПЕК+ неверно оценили скорость выхода мировой экономики из коронакризиса и выбросили на рынок чересчур много энергоресурсов. Это грозит новыми распрями между добывающими странами. Разногласия могут привести к развалу соглашения ОПЕК+ с труднопредсказуемыми последствиями, передает mk.ru.

Напомним: в середине лета после долгих переговоров входящие в состав ОПЕК+ страны приняли решение о повышении производственных лимитов на 400 тыс. баррелей в день. Участники альянса посчитали, что мировая экономика после вызванного коронавирусом кризиса восстанавливается стремительными темпами, поэтому потребности в энергоресурсах будут резко расти.

Прогнозы «нефтяных баронов» из коалиции, обладающей двумя третями запасов углеводородов сырья, оправдались лишь частично. Спрос на «черное золото» действительно вырос, но все равно продолжает отставать от предложения. Так, США, являющиеся одним из лидеров по объему импорта углеводородов, значительно увеличили зарубежные закупки, объясняя тренд внутренними перебоями с энергоресурсами. Однако американцы наращивали не только импорт, но и собственные производственные мощности. Не участвующему в составе ОПЕК+ Вашингтону не приходится согласовывать решения о собственных добывающих квотах, что позволило Штатам независимо определять свою энергетическую политику: в июле американские компании приоткрыли свои краны на 300 тыс. баррелей в сутки, а в августе увеличили производство еще на 400 тыс. «бочек». Другими словами, нефтяная добыча США повысилась примерно вдвое больше, нежели у всего альянса ОПЕК+, где каждый из его участников требовал для себя более весомой прибавки.

Теперь международные трейдеры, во многом определяющие дальнейшее движение котировок «черного золота», не испытывают оптимизма относительно будущей конъюнктуры сырьевого рынка. Инвесторов пугают новые вспышки COVID-19 в Индии и дальнейшее распространение болезни в США. Возможные ограничения по передвижению между главными мировыми потребителями энергоресурсов уже в ближайшее время грозят обвалить спрос на углеводороды на 5–10%. В свою очередь, Китай, крупный покупатель нефти, сократил импорт топлива и начал использовать накопленные запасы, приобретенные в прошлом году по низким ценам. По оценкам участников биржевых торгов, Поднебесная накопила резервов сырья на три месяца бесперебойного обеспечения внутренних потребителей. Поэтому до октября-ноября Пекин может вполне отказаться от сторонних закупок топлива.

В такой обстановке экспортерам сырья все сложнее оценивать свои добывающие и экономические возможности. «Если котировки барреля опустятся ниже $65, то альянс будет вынужден собраться на экстренную встречу для обсуждения изменений в своей производственной и торговой стратегии, — полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Россия может принимать участие в таких переговорах лишь опосредованно: разногласия между главными конкурентами ОПЕК+ (Саудовской Аравией и ОАЭ) находятся не только в плоскости нефтяного рынка, но и затрагивают политические приоритеты Эр-Рияда и Абу-Даби на Ближнем Востоке. Ранее государства Персидского залива хотели создать мощный местный рынок для обеспечения углеводородами всех потребителей планеты. Сейчас каждая из сторон тянет одеяло на себя и не собирается делиться с партнерами по альянсу».

Если предыдущее заседание картеля длилось неделю, то очередной саммит, который, видимо, состоится в начале осени, рискует затянуться на более длительное время: его участникам все сложнее найти взаимопонимание. Не исключено, что структура ОПЕК+ претерпит серьезные изменения, а может быть, альянс развалится на части. России придется вставать на сторону одной из конфликтующих сторон или действовать самостоятельно. Нынешние нефтяные котировки приемлемы для госбюджета: казна в этом году рассчитана из средних цен на «черное золото» в $43,3 за баррель. «В первой половине года фьючерсы на Brent выросли наполовину — примерно до $70. В стоимостном выражении поставки жидких углеводородов за рубеж принесли нашей стране на 21,5% больше доходов, нежели за тот же период прошлого года, — около $48 млрд, — рассуждает гендиректор Фонда энергетической безопасности Сергей Пикин. — Падение котировок не окажется для нашей страны разрушительным фактором. Но раскол ОПЕК+ лишит Россию крайне необходимой стране дополнительной экспортной выручки».

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