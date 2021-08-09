Европейская народная партия: Победа белорусского народа неизбежна 9.08.2021, 22:28

2,620

В крупнейшей партии Европарламента призвали готовиться к победе революции в Беларуси.

Руководство крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (EPP) заявило, что смена власти в Беларуси - это вопрос времени и Евросоюзу надо быть к этому готовым и поддерживать трансформацию страны.

"Режим падет, и победа белорусского народа неизбежна, это только вопрос времени", - говорится в письменном заявлении главы партии Манфреда Вебера, вице-президента Сандры Калниете и председателя межпарламентской делегации Андриуса Кубилюса. Оно озаглавлено "Режим Лукашенко падет".

"EPP в Европейском парламенте была в авангарде мониторинга, инициирования и поддержки всех политических усилий по оказанию помощи демократической оппозиции. Мы не остановимся до тех пор, пока в Беларуси не будет восстановлена демократия", - говорится в заявлении.

Европейский союз "должен подготовиться к победе демократической революции", продолжают авторы заявления.

Депутаты поддерживают план Еврокомиссии об оказании стране экономической помощи в размере 3 миллиардов евро, если она встанет на иной путь развития.

Однако "Беларуси понадобятся не только деньги", отмечают в EPP, добавляя, что потребуется план для поддержки внедрения демократических реформ, которые должны будут идти рука об руку с глубокими экономическими преобразованиями. Для этого нужна значительная техническая помощь и терпение со стороны международного сообщества, говорится в заявлении.

"Европейский союз обладает хорошим набором инструментов благодаря опыту, накопленному в переходный период в странах Центральной и Восточной Европы, Западных Балкан", а также в некоторых странах Восточного партнерства, отмечается в заявлении.

"Важным элементом будущих демократических реформ в Беларуси станет судебное преследование преступлений нынешнего режима против своего народа", - заявляют в руководстве ЕРР. Там добавили, что Лукашенко и другие представители власти "должны предстать перед судом за свои преступления".

Отмечается, что международное сообщество должно уже сейчас поддерживать трансформацию страны. В этом контексте, в частности, упоминается введение санкций. В EPP считают, что ЕС важно работать с белорусской молодежью. "Им должна быть предоставлена возможность учиться в университетах ЕС. Они - будущее демократической Беларуси", - говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».