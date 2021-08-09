«Коммерсантъ»: Собственных ресурсов отбить санкционный удар у режима Лукашенко нет 15 9.08.2021, 22:24

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Без российских денег луканомика очень быстро ляжет.

Режим Лукашенко может столкнуться с двойным санкционным ударом в ближайшее время, при этом собственных ресурсов его отбить у Минска нет, пишет «Коммерсантъ».

Из-за действующих ограничений, по оценке властей, экономика недополучит почти два $2 млрд за год. Золотовалютные резервы сократились на 20%. Вырос внешний госдолг, из которого 60% — российские деньги. И этот показатель будет только увеличиваться, заявил Александр Войтович, занимавший в Беларуси пост, аналогичный спикеру Совета федерации: «Лукашенко регулярно просит финансовую помощь у Москвы. Когда-то Россия оказывала огромную помощь Беларуси путем низких цен на энергоносители. Москва уже вложила сотни миллиардов долларов в республику.

И Лукашенко будет просить помощь регулярно, потому что без нее, думаю, экономика Беларуси очень быстро ляжет. Особенно, когда санкции начнут серьезно работать».

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