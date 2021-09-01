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Польский нефтеконцерн Orlen готов войти на украинский рынок

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  • 1.09.2021, 11:07
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Польский нефтеконцерн Orlen готов войти на украинский рынок

Замена белорусским нефтепродуктам?

У польского нефтеконцерна Orlen есть реальный план выхода на украинский рынок нефтепродуктов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Недавно они были. К сожалению, я не смог с ними встретиться. Но от своих коллег знаю, что они пришли с реальным планом выхода на украинский рынок. Это супер», — сказал Галущенко.

По его словам, концерн рассматривает возможность выкупа сетей АЗС и входа в несколько сегментов, в частности в нефтепереработку и нефтехим.

Вместе с тем министр предположил, что в этом процессе могут возникнуть некоторые проблемы, связанные, в частности, с нехваткой в Украине нефти собственной добычи.

«Orlen также понимают, что нефть в Украине не является предметом добычи. Мы должны ее где-то взять… Максимум, можем вместо нефтепродуктов покупать нефть, но в чем тогда смысл? И будут ли инвестиции в Украину, если рядом Мажейкяйский НПЗ в Литве, входящий в Orlen, и несколько других перерабатывающих заводов?», — отметил министр.

Относительно госполитики на рынке нефтепродуктов в целом, то, по его мнению, она заключается в потребности изменить географию импорта и провести импортозамещение.

«Сегодня у нас огромный процент импорта — 80% и даже больше: РФ и Беларусь. Это не совсем нормальная история. Поэтому очень важно смотреть на партнеров из других стран и на то, насколько максимально мы сами сможем увеличить переработку», — высказал мнение глава Минэнерго.

При этом он отметил, что в ключе повышения внутренней переработки важно избежать другой проблемы — перехода от внешнего монополиста к внутреннему, которым может стать Кременчугский НПЗ.

«По факту у нас ключевой — Кременчуг (НПЗ, — ред.). Они, кстати, декларируют возможность увеличения мощностей переработки минимум в два раза. И это (переход от одного монополиста к другому, — ред.) также потенциально может стать проблемой», — указал Галущенко.

Польский концерн PKN Orlen, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны, владеет 100% акций Orlen Lietuva, в состав которой входят Мажейкяйский НПЗ, Бутингский и Биржайский нефтетерминалы, а также Mazeikiu naftos prekybos namai (Торговый дом Mazeikiu nafta), Orlen Latvija, Orlen Eesti и ряд других предприятий.

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