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Польша, Литва и Латвия не впустили около 140 нелегалов

  • 1.09.2021, 11:14
Польша, Литва и Латвия не впустили около 140 нелегалов

Они пытались незаконно пересечь границу.

31 августа польские пограничники предотвратили 93 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы. Еще 22 нелегальных мигранта были задержаны. Это 11 граждан Ирака, 10 граждан Сирии и один сомалиец, сообщает пограничная служба Польши.

Литва не впустила на свою территорию около 10 мигрантов, сообщает Delfi со ссылкой пограничную службу.

Латвийские пограничники не пропустили 39 человек, которые пытались перейти белорусско-латвийскую границу нелегально.

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