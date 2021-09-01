На свободу вышел гендиректор hoster.by Сергей Повалишев 1 1.09.2021, 16:02

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фото: tut.by

Однако он все еще находится под следствием.

Как сообщили в компании Hoster.by, на свободу вышел гендиректор Сергей Повалишев, пишет zerkalo.io.

Со слов адвоката Сергея Повалишева, ему изменена мера пресечения. Адвокат также отмечает, что Повалишев все еще находится под следствием.

— Мы не располагаем другими подробностями в связи с тем, что участники уголовного процесса находятся под подпиской о неразглашении, — рассказали в компании.

Сергей Повалишев проходит по так называемому «делу tut.by».

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