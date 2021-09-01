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Россия и ОПЕК угодили в «ковидный капкан»

  • 1.09.2021, 16:05
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Россия и ОПЕК угодили в «ковидный капкан»

Рынку нефти снова грозит избыток.

Соглашение ОПЕК+ по спасению нефтяного рынка от беспрецедентного в истории кризиса, обрушившего цену барреля до немыслимых минус 37 долларов прошлой весной, превращается в капкан, из которого невозможно выбраться, пишет finanz.ru.

Снизив добычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки, картель из 23 стран-экспортеров «черного золота» медленно поворачивает «краны», наращивая поставки на восстанавливающийся рынок.

К началу сентября 10 стран ОПЕК и столько же государств, не входящих в организацию, качали суммарно 38,5 млн баррелей в сутки - на 5 млн меньше, чем до кризиса. С сентября по декабрь они планируют добавить еще 1,6 млн баррелей в день - по 400 тысяч каждый месяц.

Но перспектива дальнейшего восстановления добычи с выходом к докризисным объемам теряется в дымке по мере того, как мир накрывают новые волны пандемии, а высокие цены позволяют наращивать производство странам, не подписавшим сделку.

По итогам 2021 года спрос на нефть в мире вырастет на 6 млн баррелей в сутки, что при текущем плане добыче ОПЕК+ оставит рынок в состоянии дефицита: потребление превысит поставки на 0,9 млн баррелей в день.

Но уже в следующем году баланс снова резко ухудшится, следует из расчетов технического комитета ОПЕК+ к министерской встрече 1 сентября.

Из дефицита рынок свалится в избыток предложения в объеме 2,5 млн баррелей в день, цитирует ТАСС документ организации. Хотя спрос на нефть продолжит расти - на 3,28 млн баррелей в день в следующем году - его практически полностью удовлетворят страны, не входящие в ОПЕК: благодаря ценам выше 70 долларов за бочку они смогут увеличить поставки на 2,94 млн баррелей в сутки.

Более четверти этого объема обеспечат США, где рост добычи ускорится в 6 раз - со 120 тысяч баррелей в этом году до 780 тысяч в следующем.

В результате в мире опять начнется накопление «лишней» нефти»: более 300 млн баррелей осядут в хранилищах, запасы которых снова превысят средний 5-летний уровень (на 264 млн баррелей).

Иными словами, места на рынке для новой нефти от ОПЕК+ может снова не оказаться, что поставит картель перед старой дилеммой: бороться за долю на рынке или поддерживать цены.

По мере того как западные страны анонсируют планы отказа от ископаемого топлива и бензиновых автомобилей, ради которых добывается каждый второй баррель на планете, ближневосточные шейхи, сидящие на миллиардах тонн нефти, скрытой под песками пустынь, начинают нервничать и сомневаться в правильности выбранной стратегии.

Июльское заседание ОПЕК+ едва не закончилось развалом соглашения после того, как Объединенные Арабские Эмираты потребовали права в одиночку увеличить добычу, чтобы монетизировать запасы, которые могут оказаться никому не нужны в перспективе 10-20 лет. Вслед за ОАЭ больше нефти захотел качать Ирак, для которого экспорт сырья остается практически единственным источником доходов национального бюджета.

И хотя месяц назад ближневосточным петрократиям удалось договориться, ситуация на рынке сулит угрозу новых распрей. Из-за распространения нового дельта-штамма коронавируса спрос на нефть может снизиться на 1 млн баррелей в сутки в течение ближайших двух месяцев, и ОПЕК+ будет вынужден компенсировать этот провал, пишут аналитики ITI Capital.

Не исключено, что ОПЕК+ придется замедлить увеличение добычи или даже заморозить ее на несколько месяцев, согласен старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит.

Впрочем, подчеркивает он, такое решение необязательно принимать сейчас.

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