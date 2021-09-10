Еще одна страна намерена сделать биткоин официальной валютой 10.09.2021, 8:14

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Законопроект поступил в разработку на следующий день после того, как Сальвадор сделал криптовалюту основным платежным средством.

Панама, вслед за Сальвадором, собирается сделать биткоин официальной валютой.

Панама подготовила законопроект, который сделает биткоин официальным платежным средством. Проект поступил в разработку на следующий день после того, как Сальвадор сделал криптовалюту официальной.

Законопроект подготовлен панамским конгрессменом Габриэлом Сильвой. Он заявил, что введение такого закона позволит привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и повысить уровень прозрачности правительства.

Панама может стать второй страной в мире, в которой криптовалюта является официальным платежным средством.

Напомним, 7 сентября Сальвадор сделал биткоин официальной валютой.

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