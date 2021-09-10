«Гродно Азот» остановил два цеха 10.09.2021, 11:25

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фото: grodnonews.by

Ранее на заводе обнаружили трещину в трубе.

На «Гродно-Азоте» с 10 сентября останавливают цеха аммиак-3 и карбамид-3, сообщает «Телеграф».

В телеграмм-канале завода сообщили, что там будут проводить капитальный ремонт.

«При проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается», — отметили в сообщении.

И добавили, что ремонтные работы в цехах будут проводить на протяжении 25 суток.

На заводе заверили, что «угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет».

Однако известно, что 2 сентября около 22:00 «при плановом обходе оборудования печи риформинга оперативным персоналом была обнаружена трещина на переходном конусе подъемной трубы 12 ряда с истечением конвертированного газа».

Тогда на «Гродно-Азот» рассказали, что будут ремонтировать дефектный узел во время плановой остановки цеха с 10 сентября.

При этом в Сети белорусы волновались, что из-за этой трещины на трубе «взрывоопасная смесь водорода и метана может взорваться в любой момент», а угроза взрыва нарастает.

4 августа около 15:00 на предприятии «Гродно-Азот» вновь внепланово остановилось отделение азотной кислоты цеха АКиКАС (цех азотной кислоты и карбамидо-аммиачной смеси). А жители заметили «очень странное» облако над предприятием.

При этом в июле что цех АКиКАС останавливали дважды: 7-го и 15-го числа.

Тогда в телеграм-каналах начали распространятся сообщения, что из-за паров аммиака невозможно было дышать.

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