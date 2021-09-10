Марсоход NASA Perseverance собирает по кусочкам головоломку из истории Марса 10.09.2021, 20:55

марсоход Perseverance

Фото: nasa.gov

Похоже, что марсоход нашел среду, в которой могла существовать жизнь.

Марсоход NASA Perseverance успешно собрал свою первую пару образцов горных пород, и ученые уже получают новое представление об этом регионе. Об этом сообщает zn.ua со сылкой на NASA.

Анализ горных пород, из которых были взяты пробы «Монтденье» и «Монтаньяк», а также из предыдущих попыток марсохода может помочь научной группе составить временную шкалу прошлого этого района, который был отмечен вулканической активностью и периодами стойкой воды.

«Похоже, что наши первые камни открывают потенциально пригодную для жизни устойчивую среду. Это очень важно, что вода была там долгое время», — сказал Кен Фарли из Калифорнийского технологического института, научный сотрудник миссии, возглавляемой Лабораторией реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

My first two rock samples are likely volcanic with hints of salts that may hold bubbles of ancient water. They’re pieces of a bigger puzzle, to learn:



- how this area formed

- its history of water

- if past life ever existed here



More on #SamplingMars: https://t.co/rFOBz2Mrak pic.twitter.com/ztugkQwFQi — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 10, 2021

Порода, из которой были получены первые ключевые образцы миссии, имеет базальтовый состав и может быть продуктом лавовых потоков. Присутствие кристаллических минералов в вулканических породах особенно полезно при радиометрическом датировании. Вулканическое происхождение породы может помочь ученым точно определить дату ее образования. Каждый образец может служить частью большой хронологической головоломки — расположите их в правильном порядке, и у ученых будет хронология самых важных событий в истории кратера. Некоторые из этих событий включают образование кратера Джезеро, появление и исчезновение озера Джезеро и изменения климата планеты в древнем прошлом.

Более того, в этих породах были обнаружены соли. Эти соли могли образоваться, когда грунтовые воды протекали и изменили исходные минералы в породе, или, что более вероятно, когда жидкая вода испарялась, оставляя соли. Солевые минералы в этих первых двух ядрах горных пород, возможно, также захватили крошечные пузырьки древней марсианской воды. Если они присутствуют, они могут служить микроскопическими капсулами времени, предлагая ключи к разгадке древнего климата и обитаемости Марса. Солевые минералы также хорошо известны на Земле своей способностью сохранять признаки древней жизни.

Научная группа Perseverance уже знала, что когда-то кратер заполняло озеро; как долго — было более неопределенным. Ученые не могли исключить возможность того, что озеро Джезеро было «вспышкой в кастрюле»: например, паводковые воды могли быстро заполнить ударный кратер и высохнуть за 50 лет.

Но уровень изменений, который ученые видят в породе, откуда были взяты образцы керна, а также в породе, на которую группа нацелена при первой попытке сбора образцов, предполагает, что грунтовые воды присутствовали в течение длительного времени.

Эти грунтовые воды могли быть связаны с озером, которое когда-то было в Джезеро, или они могли пройти через скалы много позже того, как озеро высохло. Хотя ученые до сих пор не могут сказать, присутствовала ли вода, изменившая эти породы, в течение десятков тысяч или миллионов лет, они более уверены в том, что она была там достаточно долго, чтобы сделать этот район более привлекательным для микроскопической жизни в мире.

«Эти образцы имеют большую ценность для будущего лабораторного анализа на Земле. Однажды мы сможем определить последовательность и время изменения условий окружающей среды, которые представляют собой минералы этой породы. Это поможет ответить на главный научный вопрос об истории и стабильности жидкой воды на Марсе», — сказал Митч Шульте из штаб-квартиры НАСА, научный сотрудник миссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».