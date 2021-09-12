Xiaomi запретила продавать смартфоны в оккупированном Крыму и начала блокировки 9 12.09.2021, 11:53

2,098

Аналогичное решение принято также по Кубе, Ирану и Сирии.

Xiaomi - крупнейший производитель смартфонов в мире - включил Крым в перечень территорий, где продажи его гаджетов запрещены.

Китайская компания, занимающая 17% мирового рынка смартфонов и продавшая в прошлом году 146 миллионов устройств, работает в соответствии с законами США об экспортном контроле, говорится в «Условиях продажи» на русскоязычном сайте Xiaomi.

«Клиент не может экспортировать продукцию, приобретенную у продавца, в любую страну или территорию или третьему лицу, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают в себя Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и регион Крыма», - предупреждает Xiaomi.

Если прежде компания лишь декларировала запрет на продажи, то теперь перешла к непосредственной блокировке устройств, сообщает Xda-Developers.

Первые сообщения об этом появились несколько месяцев назад, но в последние недели политика Xiaomi затрагивает все больше людей, в то время как компания, попадавшая под санкции при администрации Дональда Трампа, стремится соблюдать экспортное регулирование, пишет главный редактор Xda Мишааль Рахман.

Основной массив блокировок приходится на Кубу, где пользователи массово жалуются на отключение смартфонов и публикуют фотографии с «замороженным» экраном.

Проблемы с Xiaomi возникли также в Сирии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».