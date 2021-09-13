Папа Римский процитировал Достоевского во время визита в Словакию
- 13.09.2021, 8:09
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Понтифик вспомнил «Легенду о Великом инквизиторе».
Папа Римский Франциск вспомнил о притче «Великий инквизитор» из произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» во время визита в Словакию, передает РБК.
Франциск встречался с представителями местного экуменического совета. «Ваше сообщество пережило годы преследований атеистов, когда религиозная свобода оказалась перед лицом серьезного испытания. Остается соблазн вернуться к зависимости, но не от режима, а к худшему типу рабства. И это то, о чем предупреждает Достоевский <...> в знаменитой «Легенде о Великом инквизиторе», — упомянул папа римский притчу о свободе воли и совести, в которой Иисус возвращается на землю и снова оказывается в заточении.
В этой притче Инквизитор обвиняет Иисуса в том, что он переоценивает человеческую свободу, и заявляет, что люди предпочитают обменять свою свободу на «более комфортное рабство».
Франциск призвал не попадаться в эту ловушку, и не обменивать свободу на привилегии, пишет The Vatican News.