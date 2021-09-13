Один твит обрушил курс конкурента биткоина 1 13.09.2021, 21:13

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Курс криптовалюты лайткоин обвалился на 25 процентов из-за фейкового твита.

Курс криптовалюты Litecoin резко вырос 13 сентября после сообщения о том, что ее начнет принимать к оплате крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Спустя несколько часов выяснилось, что новость оказалась фейком, и курс криптовалюты обвалился на прежний уровень. По данным торгов криптовалютной биржи Binance, стоимость одного Litecoin составляет 177 долларов, передает lenta.ru.

Сообщение о сотрудничестве Walmart и компании Litecoin Foundation появилось в Twitter Litecoin, после чего курс криптовалюты вырос почти на 40 процентов, до 240 долларов за штуку. Через несколько часов из аккаунта Walmart пропала информация о партнерстве, а представитель компании подтвердил CNBC, что новость не соответствует действительности. Курс криптовалюты, которую считают одним из конкурентов биткоина, обрушился на 25 процентов, до 180 долларов за единицу. За все это время стоимость акций Walmart практически не изменилась.

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