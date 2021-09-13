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В Украине создадут кибервойска

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  • 13.09.2021, 22:16
В Украине создадут кибервойска

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел совещание по созданию кибервойск Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов провел совещание по созданию кибервойск Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно создания и функционирования в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в сообщении.

Во время совещания рассматривались вопросы относительно объема материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения кибервойск, комплектования личного состава, основных задач и тому подобное.

Напомним, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о создании кибервойск. Теперь Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем финансирования кибервойск.

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