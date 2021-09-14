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В Варшаве медработники установили «палаточный городок» в знак протеста

  • 14.09.2021, 13:17
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В Варшаве медработники установили «палаточный городок» в знак протеста
фото: PAP

Польские власти готовы к переговорам.

У входа в канцелярию премьер-министра Польши в Варшаве Национальный профсоюз медсестер и акушерок установил «палаточный городок». В нем проживают медработники, которые требуют повышения заработной платы и приравнивания медработников к государственным служащим. Об этом сообщает Polskie Radio.

Председатель Национального профсоюза медсестер и акушерок Польши Кристина Пток заявила журналистам, что активисты не свернут «палаточный городок» из-под окон канцелярии премьер-министра, пока их требования не будут выполнены. Она назвала драматичной ситуацию в сестринском деле и акушерстве в Польше, где средний возраст медсестры составляет 53 года.

Пток также констатировала нехватку персонала в государственной службе здравоохранения, куда трудоустраиваются лишь 2,5 тысячи из 5,5 тысяч медсестер, получивших соответствующее образование. Остальные, как она утверждает, устраиваются в частные клиники или уезжают за границу.

Всего Национальный профсоюз работников здравоохранения выдвинул восемь требований правительству, включая немедленное внесение изменений в закон о порядке определения минимального размера оплаты труда, реальное увеличение зарплат медиков и приравнивание медработника в госслужащему.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пригласил протестующих медиков сесть за стол переговоров. Однако медики добиваются встречи с премьер-министром.

Как отмечает tvp.info, квалифицированные медсестры в Польше получают $1706 до вычета налогов. Врачи второго уровня специализации — $3540 до вычета налогов.

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