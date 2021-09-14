Литва отказала в предоставлении убежища 570 нелегалам 5 14.09.2021, 14:19

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ИЛЛЮССТРАЦИОННОЕ ФОТО

Мигранты, прибывшие через территорию Беларуси, постепенно покидают балтийскую страну.

Департамент по миграции Литвы рассмотрел 570 заявлениqо предоставлении убежища от мигрантов задержанных в этом году на границе. Они были отклонены. При этом 130 человек уже покинули страну, сообщает МВД Литвы.

Всего же получено 2 604 ходатайства.

Мигранты могут получить помощь на возвращение. В случае добровольного согласия вернуться им приобретают билеты и выплачивают 300 евро на дорожные расходы.

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