Литва отказала в предоставлении убежища 570 нелегалам

Литва отказала в предоставлении убежища 570 нелегалам5
- 14.09.2021, 14:19
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Мигранты, прибывшие через территорию Беларуси, постепенно покидают балтийскую страну.
Департамент по миграции Литвы рассмотрел 570 заявлениqо предоставлении убежища от мигрантов задержанных в этом году на границе. Они были отклонены. При этом 130 человек уже покинули страну, сообщает МВД Литвы.
Всего же получено 2 604 ходатайства.
Мигранты могут получить помощь на возвращение. В случае добровольного согласия вернуться им приобретают билеты и выплачивают 300 евро на дорожные расходы.