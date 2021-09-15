Вероника Мищенко: Идею забастовки поддерживают 85% опрошенных 1 15.09.2021, 7:37

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Вероника Мищенко

Режим боится солидарности рабочих.

В Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.

О настроениях на белорусских предприятиях и в обществе в интервью сайту Charter97.org рассказала соратница лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, активистка партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко.

– Как бы вы сегодня оценили ситуацию на предприятиях Беларуси? Готовы ли белорусские рабочие бороться с режимом методом стачки?

– Мы делали опросы во всех своих сетевых ресурсах. В различных соцсетях была небольшая разница, но в целом результат такой: от 80 до 85% людей заявили о готовности бастовать, 23% сказали, что они готовы помогать финансово, а 1% готов возглавить забастовку.

По обратной связи виден еще один важный момент: люди просят, чтобы их учили, как сделать забастовку правильно. Сегодня в 7 утра прислали письмо с одного завода, там описали, каким образом делать забастовку, расшевелить ее. Конечно, на разных заводах по-разному, но я думаю, что люди бастовать готовы, если мы поможем им сделать все правильно.

– Один из экспертов заявил, что для победы белорусов хватит одного месяца забастовки. Как подготовиться к забастовке, чтобы она была успешной? В какой форме может проходить общенациональная стачка?

– В зависимости от того, какое это предприятие, может быть несколько разных форм. Более того, мы знаем, что забастовка может быть и у учителей, и врачей, и предпринимателей и так далее. Люди могут как остаться дома, так и, например, не платить налоги — это опция для предпринимателей.

Я думаю, что у нас есть время подготовить разные формы забастовки, а люди сами выберут им подходящую. Тот же «Гродно Азот» – это непрерывное производство, там нужно подумать, чтобы не было аварий, но это уже дело самих рабочих.

Месяц забастовки? Я полностью согласна, что для победы достаточно 4-5 недель. Однако это может быть и результатом 3-5 дней.

– Объявление предзабастовочного состояния вызвало панику у администрации многих предприятий. Почему власти так боятся бунта рабочих?

– Я бы не назвала это бунтом. Бунт – это неуправляемое, дикое и неорганизованное восстание. Они боятся того, что люди консолидируются, поднимут требования и будут солидарны друг с другом. Мы уже видели в прошлом году, как они боятся солидарности, когда все поддерживают друг друга и есть лидеры, которых слушают.

Забастовка – это мирный способ. Режим боится белорусской солидарности, а также выступлений, которые будут только расширяться. Они покажут всему миру, что мы добиваемся свободы цивилизованным путем. Это наше право, которое по большому счету закреплено в Конституции. Мы уже показали всему миру, что Лукашенко поддерживает не более 3% населения.

– На предприятиях Беларуси из-за износа оборудования растет статистика по травмам и ЧП. Кроме того, заводы охватывает новая волна заражений коронавирусом, а дирекция вызывает рабочих из отпусков. Как вы это прокомментируете? Можно ли говорить, что невыход на работу — это еще и способ сохранить жизнь и обезопасить свою семью?

– Конечно, это один из способов, который мы использовали в прошлом году и делаем это сейчас. Это действительно сохранит здоровье и жизнь себе и своим детям. Студенты тоже могут объявить забастовку и не поехать на занятия по причине новой волны коронавируса, которая очень сильная, причем масштабы ее скрывают. Мы знаем, что поликлиники еще больше не готовы к новой волне эпидемии, потому что в некоторых регионах недостает персонала. Да, это один из способов, который очень хорошо ляжет в эту схему.

На предприятиях — не просто износ оборудования, практически везде идет нарушение технологического процесса. Люди работают вопреки всем правилам техники безопасности, нарушая их ежедневно. Рабочие должны начать требовать соблюдения техники безопасности, требовать, чтобы начальство брало ответственность на себя за то, что заставляют людей нарушать ее.

– Что бы вы сказали людям, которые пока решают, присоединиться ли к стачке?

– Я думаю, что пока люди решают, присоединяться к стачке или нет, они могут отстаивать свои права, которые мы проговорили: безопасность своей семьи, коронавирус, а также техника безопасности. Люди могут решать вот эти вопросы, активничать, разговаривать друг с другом, увидеть солидарность своими глазами, то есть, искать своих единомышленников. Сейчас подготовка к стачке — это самый основной вопрос.

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