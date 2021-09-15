Кибер-партизаны рассказали IT-шникам белорусских предприятий о приближении «Дня Х» 11 15.09.2021, 7:40

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В этот день надо будет выполнить некоторые действия.

Кибер-партизаны, опубликовали заявление, адресованное IT-шникам, обслуживающим белорусские предприятия:

— Обращаемся к IT-шникам, которые обслуживают белорусские предприятия в качестве системных админов и программистов, ведущих базы данных.

В «День Х» наша группа Кибер-партизаны запустит X-app – это ПО, которое временно нейтрализует ваше предприятие.

Ваша задача – дать этому ПО возможность отработать по полной программе. То есть, при объявлении «Дня Х» нужно отключить антивирусы и другие системы защиты на серверах и рабочих станциях в вашем доступе. Возможно, самим запустить X-app.

Конечно, после нашей победы встанет вопрос восстановления работы вашего оборудования. Поэтому делайте бекапы критичных баз данных и ПО на зашифрованных носителях, которые заведомо не подвергнутся атаке.

Приготовьтесь морально к тому, что в «День Х» вам придется помочь X-app сделать свое.

Это будет ваш вклад в будущее страны, ваша борьба с режимом Лукашенко.

После Победы мы будем работать с вами над восстановлением предприятий и возвращением в штатный режим.

Жыве Беларусь!

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