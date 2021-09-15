Талибы нашли советские баллистические ракеты 15.09.2021, 8:15

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Боевики обнаружили их в Панджшерском ущелье.

Боевики радикального движения «Талибан» обнаружили советские баллистические ракеты в Панджшерском ущелье. Талибам достались баллистические ракеты Р-17 из состава оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) 9К72 «Эльбрус», сообщает Telegram-канал Dambiev.

На видео можно увидеть несколько разукомплектованных ракет Р-17, находящихся под открытым небом. Отдельно от двигателей ракет талибы обнаружили части боеголовок. Предположительно, это детали осколочных боевых частей 8Ф44, которые поставлялись на экспорт с ракетами Р-17Э.

С 1989 года ракетный комплекс 9К72 состоял на вооружении ракетного батальона Министерства государственной безопасности Республики Афганистан. Вероятно, найденные ракеты входили в его состав. Производство ракет Р-17 завершилось в 1987 году. Учитывая, что срок технической пригодности ракет ОТРК «Эльбрус» составляет 22 года, использование найденных боеприпасов маловероятно.

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