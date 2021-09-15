Мэр Вильнюса потребовал срочно ввести санкции против всей продукции «Беларуськалия» 4 15.09.2021, 9:32

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Ограничения должен быть приняты не позднее, чем в течение двух недель.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс потребовал от правительства Литвы срочно ввести национальные санкции в отношении всей продукции "Беларуськалия", в том числе дорожной соли.

Об этом сообщает lrt.lt.

Под запретом должна оказаться вся продукция предприятия, в том числе, и соль, которая используется для содержания дорог.

Напомним, санкции, введенные ЕС в отношении белорусского калийного предприятия, не распространяются на продукцию хлорида натрия.

Несколько лет назад власти Вильнюса заключили предварительные контракты на поставку этой соли с компанией Lit Salt Trade, которая поставляет соль для укладки дорожных покрытий от "Беларуськалия". Компания почти всегда предлагает самую низкую цену, и законных оснований отказать ей у мэрии литовской столицы нет. Контракт с этим поставщиком действует до октября 2022 года. По нему городские власти должны закупить еще до 20 тысяч тонн соли на сумму около 1,6 миллиона евро.

Ремигиюс Шимашюс просит правительство ввести национальные санкции в отношении всей продукции "Беларуськалия" "как можно скорее, но не позднее, чем в течение 2 недель".

Администрация Вильнюса еще в августе обратилась к Министерству иностранных дел и Департаменту госбезопасности Литвы с просьбой оценить, не противоречит ли поставка продукции предприятий, имеющих связи с белорусским режимом, национальной безопасности Литвы.

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