В России скоро закончатся рентабельные запасы нефти 2 15.09.2021, 9:52

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Об этом заявил глава Роснедр.

Роснедра оценивают в 21 год обеспеченность России рентабельными запасами нефти, имеющимися в настоящий момент.

Об этом заявил ТАСС временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год", - сказал он.

По словам Петрова, этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти.

Врио главы Роснедр также подчеркнул, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь. "Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет", - указал он.

При этом Петров добавил, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

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