Всего один месяц 6 Наталья Радина

15.09.2021, 10:15

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Наталья Радина

Лукашенко растерян и слаб.

Замечаю, что часть людей в Беларуси впали словно в оцепенение. Беспредел незаконной власти вместо ярости вызвал у некоторых чувство растерянности и желание затаиться и спрятаться. По-человечески это понятно. Вопрос в том, как долго при таком режиме можно находиться в состоянии безмолвного, беспомощного человека и при этом остаться в безопасности. История доказывает, что недолго.

Поэтому остановить Лукашенко необходимо как можно скорее. Мы уже потеряли целый год.

Есть ли у нас еще время на бездействие и ожидание? Нет. Давайте смотреть правде в глаза: никто нас не спасет, кроме нас самих. Запад уже ввел секторальные экономические санкции против режима, белорусским госбанкам закрыли валютные счета в Европе. Но для того, чтобы ситуация в Беларуси изменилась кардинальным образом, на диктатуру необходимо давить изнутри.

Недавнее объявление лидером Белорусского объединения рабочих Сергеем Дылевским предзабастовочного состояния – самая важная инициатива за последний год. Забастовка нанесет режиму нокаутирующий удар. Это то самое коллективное действие, которое может поддержать каждый, кто хочет изменений в стране, кого достало жить в нищете, кто хочет освободить своих близких и друзей из тюрем, кто мечтает о свободной, демократической Беларуси, где каждый человек – ценность, где его права защищены, а труд достойно оплачен.

Что для этого нужно? Рабочим, водителям и бюджетникам - остаться дома, бизнесу - уйти в отпуск. Полностью поддерживаю и 10 требований рабочих, даже пункт о прямых переговорах между демсилами и властью, вызвавший столько споров. Нет иного пути, если мы не хотим гражданской войны.

Для тех, кто не понимает силы забастовочного движения, скажу: с 1995 по 2020 год в Беларуси реальных забастовок не было. Придя к власти, Лукашенко уничтожил зарождавшиеся после распада Советского союза независимые профсоюзы, оставив в качестве декорации несколько структур, которые никогда толком с рабочими не работали и права их не защищали. Немногие честные профсоюзные лидеры, конечно, не могли охватить необъятное и помочь всем.

Поэтому только в августе 2020 года, когда на заводах стали проходить стихийные митинги, мы наконец увидели настоящих рабочих лидеров. Оказалось, что их очень много, и они есть на каждом предприятии. Другое дело, что времени на подготовку полноценных забастовок самим рабочим катастрофически не хватило, а у новоявленных политических вождей недостало смелости и решительности, чтобы призвать людей к длительному всеобщему страйку.

С рабочим Минского тракторного завода Сергеем Дылевским я знакома лично и могу ручаться за его честность и порядочность. Знаю, что этот человек действительно хочет изменить ситуацию в стране, ему не все равно, у него болит сердце, и он готов самоотверженно работать на достижение цели.

Недавно я просматривали архивные видео рабочих протестов прошлого года. Среди работников предприятий я увидела много таких честных и искренних людей. Они не актерствовали, не играли на публику – они действительно пытались защитить свое право на честные выборы, достойный труд и безопасные условия работы.

Мы даже не представляем насколько велик потенциал народа и как много лидеров среди нас. Контролировать всех прикорытники не смогут. Власть понимает, что она в мизерном меньшинстве, и поэтому в панике идет на все более глупые и безумные шаги. Почему же мы не осознаем, что сила и правда за нами?

Год назад мы знали, что нас большинство. Вы думаете, сейчас нас стало меньше? Нет, стало еще больше, потому что этот год показал даже самым нейтральным и равнодушным, что их хата не с краю, а следующая.

Именно поэтому нельзя медлить. Сегодня один из самых важных моментов в новейшей белорусской истории. Лукашенко безумен и слаб, в этом нет никаких сомнений. И судя по частым вояжам в Москву, он может попытаться продать страну, чтобы удержаться у власти еще несколько месяцев. Хотя после подписания интеграционных карт Путину он больше не будет нужен.

Так давайте наведем порядок в своем доме, защитив тем самым себя и страну. Забастовка – это та сила, которая способна эффективно и в короткие сроки помочь нам достичь главной цели. Всего один месяц мы должны остаться дома. Один месяц.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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