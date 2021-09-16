Афганец рассказал, как белорусские пограничники помогают нелегалам 2 16.09.2021, 10:53

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Они занимаются транспортировкой мигрантов к границе.

За поездку в Европу из Кабула пятеро афганцев заплатили по 7000 долларов США каждый, сообщает Delfi.

Сначала из Кабула их переправили в Кандагар, потом – в Узбекистан, оттуда - с белорусскими визами в Минск и до границы с Литвой.

Афганцы рассказали, что в Кабуле они нашли человека, афганца, которому каждый заплатил по 7000 долларов. Брат одного из них сейчас находится в Германии, он бежал туда от талибов (был военным при прежнем правительстве Афганистана). Задержанные сказали, что человек, которому они отдали деньги, обещал довезти их "до Европы".

"В Беларуси нас передали пограничникам. Они забрали наши паспорта, отвезли нас в какой-то лес, сказали идти вперед, в "Европу", там нас задержат и на полгода закроют в лагере. Они думали, что мы - из Ирака, а мы - из Афганистана. Тогда они сказали, что должны кому-то позвонить. Забрали паспорта, привезли к границе в лес", - сказал один из афганцев.

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