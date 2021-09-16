Врач-психиатр из Полоцка объявил голодовку в зале суда 4 16.09.2021, 19:14

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Виталий Савицкий на суде не признал своей вины.

Врач-психиатр из Полоцка Виталий Савицкий прямо в зале суда объявил голодовку после того, как получил семь суток ареста за репост публикации из «экстремистской» группы «Вконтакте», сообщает «Витебская весна».

Рассмотрение административного дела Виталия прошло 15 сентября в Полоцке. Врача-психиатра областной психиатрической больницы судили за репост, который он сделал еще 16 июня в признанной «экстремистской» группе социальной сети Вконтакте. Текст поста рассказывал о жизни жены Александра Тарайковского, погибшего во время акции протеста в Минске в августе прошлого года.

Виталия задержали утром 14 сентября. В тот день он сам пришел в Полоцкий РОВД по повестке, которую ему вручил на работе коллега. На врача составили протокол за распространение информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую деятельность.

На суде Виталий не признал своей вины. Он подтвердил, что перепостил публикацию про семью Тарайковского, но в тексте не было никаких призывов к экстремистской деятельности. Медик подчеркнул, что не знал, что группа, из которой он делал репост, признана экстремистской.

Судья на это ответил, что врач-психиатр «должен был понимать существенную угрозу безопасности от перепоста экстремистских материалов».

Виталия признали виновным и назначили семь суток ареста. Сразу после оглашения решения суда, он объявил голодовку.

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