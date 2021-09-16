Команда Навального выпустила расследование о главе МИД России Сергее Лаврове 4 16.09.2021, 19:26

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Яхты, подарки от олигарха Дерипаски и многое другое.

Журналисты «Важных историй», а потом и расследователи ФБК Навального посвятили статьи министру иностранных дел Сергею Лаврову. У Лаврова среди россиян репутация пристойного политика. Поэтому его поставили на вершину списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Журналисты разрушают миф о порядочности.

Расследователи утверждают, что Лавров живет двойной жизнью. Состоит 50 лет в официальном браке, а на самом деле у него тайная вторая семья, любовница Светлана Полякова, заваленная дорогими автомобилями и элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Лондоне.

21-летняя падчерица Лаврова, дочь Поляковой, живет в Лондоне, в суперэлитном районе, в квартире за 4,4 млн фунтов.

Семья Лаврова и даже его дальние родственники летают в служебные командировки вместе с Лавровым, хотя не работают в МИД.

Но главное, это отношения с олигархом Олегом Дерипаской. «Лавров и его семья много лет находятся на иждивении у олигарха. Он оплачивает им отпуск. Они летают на его самолетах. Они плавают на его яхте и живут в его домах», — утверждают расследователи.

Взамен Лавров лоббирует интересы Дерипаски: помогал получить американскую визу, а когда у компании Дерипаски возник конфликт с властями Гвинеи, Лавров полетел туда решать вопрос и добился своего. Когда западные страны ввели против Дерипаски санкции, Лавров встал на защиту олигарха. «Лавров готов и мировую войну развязать ради спонсора своей семьи, сделав всех россиян заложниками интересов Дерипаски», — пишут расследователи.

«Их настоящая жизнь — это вторые семьи, яхты, самолеты и дворцы. Королевская гламурная жизнь за счет олигархов. Вот идеология Путина. Это должно быть написано на плакатах «Единой России», — резюмирует ФБК.

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