В Беларуси директора фирмы осудили за «несанкционированные» салфетки в машине 5 16.09.2021, 20:02

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Владимир Пунько

Позорное решение вынесла судья Елена Цыганкова.

Витебский предприниматель Владимир Пунько 16 сентября получил 20 суток ареста за бело-красно-белую салфетку в салоне автомобиля, сообщает «Витебская весна».

Владимира судили по «народной статье» 24.23 за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. В протоколе указано, что 2 сентября предприниматель на улице Кирова в Витебске в своем автомобиле Toyota хранил под лобовым стеклом «полотнище бело-красно-белого цвета для публичной демонстрации на всеобщее обозрение». Таким образом, по версии милиционера, он совершил пикетирование, которое «не было связано с избирательной компанией», но представляло собой публичное высказывание «общественно-политических настроений».

В суде Владимир Пунько объяснил, что работает директором фирмы и 2 сентября приехал на улицу Кирова, чтобы распечатать бланки строгой отчетности. Он рассказал, что никакого флага у него в машине не было. Под лобовым стеклом лежала салфетка, которой он протирает пыль с лобового стекла.

— Где такие салфетки можно купить? - спросила судья Елена Цыганкова.

— В Смоленске, — ответил Владимир.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил 20 суток ареста.

судья Елена Цыганкова

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