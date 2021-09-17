Забастовка, переговоры и дети 9 Андрей Санников

17.09.2021, 7:33

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Андрей Санников

Ни «массандрой», ни водкой клейма смыть не удастся.

Тема переговоров в Беларуси возникает не первый раз, всегда во времена политических кризисов и всегда как предлагаемый оппозицией выход из этих кризисов с наименьшими потерями для людей. Переговоров не было, проблемы силой загонялись внутрь, пока не рвануло.

Сегодня вновь звучит тема переговоров, но ситуация уже радикально иная.

Диктатуре наконец-то удалось достичь своей прогнозируемой цели: загнать саму себя в глубочайший кризис.

Это - неизбежный итог любой диктатуры, в какие бы одежки она ни рядилась.

Можно, конечно, попытаться приложить к сердцу сводки Нацбанка, рапорты Белстата, а потом попытаться их конвертировать в уверенность в завтрашнем дне… Не получится.

И назад, к диктатуре, хоть как-то принимаемой приспособленцами, вернуться не получится, и вперед с этим тупиковым апендиксом под названием «режим» – совсем без шансов.

Вот такой вот «бином Ньютона» сложился.

Выход надо искать для всех.

Меня, честно говоря, вдохновило и порадовало, что с призывом к прямым переговорам с режимом выступил рабочий лидер Сергей Дылевский.

Это правильно, это ответственно и своевременно. В этом призыве содержится важный элемент, который ранее в таких предложениях отсутствовал: переговоры с участием рабочих лидеров.

Это включает рабочих в построение страны для жизни. Это такой рабочий контроль в интересах всего общества.

Дылевский предложил и механизм выхода на реальные переговоры – всеобщая забастовка. Ну, да. На какое-то просветление в мозгах режима рассчитывать не приходится, поэтому и нужны механизмы давления. Во власти, наверное, есть люди не совсем глупые, но уже, похоже, нет людей самостоятельных, способных на ответственный шаг. Вот и приходится объяснять санкциями и забастовкой.

И это сработает.

Режим, понятное дело, переговоров боится панически. У них нет никаких серьезных аргументов, зато есть животный страх перед будущим и желание избежать наказания.

Как ни тяжело об этом говорить, но это тоже неизбежно будет в повестке переговоров. Так было не у нас, так будет и у нас: преступления режима будут положены на весы будущего независимой Беларуси.

И там уже будет другой отсчет.

И придется говорить об амнистии.

Я бы тоже очень хотел присоединиться к отрядам крылатых гусар и гнать их всех чем подальше… Мечтать не запрещено, но надо действовать здесь и сейчас.

Поэтому – переговоры. Только не диалог, который любой режим использует для манипуляций.

На самом деле, предложение переговоров – очень щедрый и великодушный жест оппозиции.

Это предложение больше всего касается детей тех, кто сегодня защищает и поддерживает преступников, замешанных в убийствах, пытках, избиениях мирных граждан, фальсификации выборов. Это они делают своих детей международными изгоями, для которых будет закрыт окрытый мир возможностей.

Вопрос «а не твой ли папа или не твоя ли мама участвовали в преступлениях против человечности?» - прозвучит в любой момент и в любой стране. И даже не виновные в преступлениях родителей дети вынуждены будут, нет не отвечать, а спасаться бегством от проклятого клейма. А родителям ни «массандрой», ни водкой этого клейма смыть не удастся, а удастся раскаянием и помощью народу, борющемуся за свободу.

Внутри режима есть сторонники реальных переговоров. Я это знаю доподлинно. Но вот что интересно: народ Беларуси хоть завтра, хоть сегодня может выставить представительную делегацию на переговоры по всем вопросам. На стороне народа дипломаты, военные, представители спецслужб, чиновники, которые способны профессионально отстаивать интересы белорусов. А на стороне режима их пока не наблюдается. А хотелось бы увидеть там не идиотов, а профессионалов, понимающих тупик власти и оценивших весьма щедрое предложение оппозиции.

Предложение ради будущего детей, наших детей!

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, специально для Charter97.org

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