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В Лунинце ввели трехлетний карантин из-за нашествия гусениц

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  • 17.09.2021, 7:56
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В Лунинце ввели трехлетний карантин из-за нашествия гусениц

Личинки американской белой бабочки уже переметнулись на дома.

Специалистами Лунинецкой райгосинспекции выявилось, что среди образцов встречаются походный шелкопряд и американская белая бабочка. Последняя относится к карантинным объектам. В городе введен карантин на три года.

В Лунинце ведут обрезку и сжигание зараженных деревьев. Но гусеницы уже переметнулись на дома, сообщает «Медиа-Полесье».

Очагом распространения считается улица Железнодорожная в районе дома №4. Карантинная зона определена в радиусе километра. Гнезда насекомых там повсюду, в том числе на пятиэтажном доме, на магазине «Детский мир», на скамейках.

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