Работники массово уходят из белорусских торговых сетей 2 17.09.2021, 11:52

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Ритейл в стране показал рекордные долги и отток.

Флагманы розничной торговли Беларуси наращивают обязательства перед кредиторами. На этом фоне потребительский спрос в стране остается слабым, пишет banki24.by.

В августе розничный товарооборот в РБ вырос всего на 1,5% к 2020 году. Это самый низкий показатель с марта 2021-го. Напомним, за апрель продажи в ритейле поднялись на 6,7%, за май — на 3,3%, за июнь — на 3,4%, за июль — на 2,3%.

Налицо затухающая динамика потребительского спроса по сравнению с кризисным прошлым годом. К слову, августовские +1,5% показаны к крайне скромной базе: годом ранее (август-2020) товарооборот вырос лишь на 1,8% против 4,3% в июле.

Вероятно, играет отрицательную роль ускорившаяся инфляция. Если в августе прошлого года рост потребительских цен в годовом измерении был равен 5,6%, то в августе-2021 — аж 9,8%.

Замедляется рост реальных доходов белорусов. В июле сравнению с прошлым годом реальная зарплата выросла на 3,7% и это наименьший прирост реальной зарплаты с апреля 2017 года. На 1 июля 2021 года среди флагманов отрасли около 50,4% не имели собственных оборотных средств, а еще 7,9% были обеспечены обороткой ниже норматива.

В 2021 году в ритейле отмечается чистый отток кадров. За 7 месяцев крупные и средние организации розничной торговли уволили 58,4 тыс. работников и приняли 51,6 тыс. Таким образом нетто-отток кадров из отрасли составил около 6,8 тыс. человек. Места каждых 100 уволенных заняли только 88,2 принятых людей.

При росте номинальной выручки за 7 месяцев на 16,4% падение прибыли отрасли от реализации составило 11,7%. Видимо, так на ритейле сказывается рост объемов госрегулирования цен. В апреле министр антимонопольного регулирования и торговли Колтович заявил, что «мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен».

Так как в отрасли упала прибыль при росте выручки, то логично, что сократилась и средняя рентабельность продаж. Если в 2020-м она составляла 2,1%, то в 2021-м — только 1,6%.

Среди флагманов ритейла большая доля нерентабельных (операционно убыточных) и низкорентабельных (0–5%) компаний. Первый показатель по итогам 7 месяцев составил 34,7%, второй — 49,4%.

Власти насчитали в розничной торговле всего 0,6% флагманов с рентабельностью от 20% и выше и лишь 0,2% — с рентабельностью от 30% и выше.

Суммарные долги крупных и средних компаний ритейла на 1 августа достигли 10,279 млрд BYN. Сумма задолженности флагманов отрасли стала рекордной за весь период замеров по белорусской методике. Предыдущий рекорд продержался всего месяц.

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