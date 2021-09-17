Лукашенко боится, что его ликвидирует секретное подразделение ГРУ? 18 17.09.2021, 13:11

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Паранойя режима прогрессирует.

Несколько источников инициативы BYPOL сегодня сообщили о том, что в одном из самых секретных подразделений ГРУ – так называемом 9 отделе, в задачи которого, кроме прочих, входит проведение точечных операций за рубежом – начались «чистки».

Подразделение практически расформировано.

Режим пытается убедить себя и окружающих, что он «монолитен», но получается плохо – правда выходит наружу, как ни скрывай. Очевидны отсутствие консолидации внутри режима и осознание неизбежности его краха. «Чистки» в святая святых разведки – ярчайшее тому доказательство.

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