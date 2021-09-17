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За сутки в Евросоюз не впустили около 270 нелегалов, которые пытались прорваться через Беларусь

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  • 17.09.2021, 13:48
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За сутки в Евросоюз не впустили около 270 нелегалов, которые пытались прорваться через Беларусь
Фото: Getty Images

Были задержаны и люди, помогавшие мигрантам.

За сутки в Польшу, Литву и Латвию не впустили около 270 мигрантов, шедших из Беларуси. Больше всего попыток нелегального перехода границы зафиксировали польские пограничники (238), которые задержали трех граждан Конго. Были задержаны и 7 человек, помогавшие мигрантам.

Литовские и латвийские пограничники в общей сложности пресекли более трех десятков попыток нелегального перехода границы мигрантами. Задержанных нет.

Руководство Евросоюза недавно заявило о "гибридной атаке" со стороны Беларуси против ЕС с целью "дестабиизации". Официальному Минску грозит расширение санкций.

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