«Шок и возмущение»: сестра Романа Бондаренко прокомментировала приостановку дела Генпрокуратурой 17.09.2021, 15:01

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Роман Бондаренко

Ольга Кучеренко уверена, что виновных рано или поздно накажут.

Генпрокуратура 17 сентября официально сообщила, что дело об убийстве Романа Бондаренко приостанавливают, так как не могут определить личность, причастную к преступлению. Ольга Кучеренко, сестра Романа прокомментировала сообщение прокуратуры для «Нашей Нивы».

«Мы вчера прочитали, что дело приостановили, но пока это не имело официального подтверждения, семья не хотела комментировать. Поскольку все же надеялись, что это какое-то недоразумение, фейк, — говорит Ольга. — С нами никто не связывался, с февраля никаких контактов ни с Генпрокуратурой, ни с другими органами у нас не было. Они не выходили с нами на связь. Мать Ромы направляла запросы с просьбой предоставить данные экспертиз, проверить слитые аудиозаписи, где звучат голоса «похожие на Баскова и Эйсмонт», но в ответ получала отказы.

И сегодня утром мы увидели официальное заявление Генпрокуратуры. Мама сидит плачет. Я сегодня не спала до 5 утра, потому что нервничала и надеялась, что это ошибка.

Но сейчас у нас просто шок и возмущение, потому что я не понимаю, что делалось все эти месяцы. Вместо сбора информации по горячим следам три месяца шла проверка.

А после того как уже возбудили дело, то знаю, что допрашивали людей, у которых спрашивали не пахло ли от Ромы алкоголем, выпивал ли он вообще, не вел ли он себя когда-либо агрессивно… Складывалось впечатление, что ищут не убийц, а доказательства того, что виноват он сам.

При этом же была в интернете разная информация. Проверяли ли те слитые звонки? Биллинги?

Но я оптимистично на все смотрю и уверена, что тех, кто это совершил, накажут. Здесь вопрос времени и условий, при которых это произойдет. Не исключаю, что ситуация может повернуться так, что даже при нынешней системе это может произойти.

Также хотела бы сказать большое спасибо всем людям, простым белорусам, которые показывают, что они не забыли, помнят, поддерживают нас на протяжении всего времени. Благодаря этой поддержке нам и удалось как-то это всё пережить.

Всех остальных благодарить не особо хочется. Пусть лучше начнут выполнять свою работу так, как положено по закону».

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