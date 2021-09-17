Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Беларуси 17.09.2021, 15:28

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Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Это одно из последних совместных рабочих мероприятий канцлера Германии и президента Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в четверг обсуждали ситуацию в Беларуси.

«Мы также посмотрим на наше восточное соседство, особенно на ситуацию в Украине и Беларуси. Все эти важные международные проблемы, конечно, связаны с европейскими проблемами», — сказал Макрон перед началом встречи, передает пресс-служба канцлер Германии.

Среди других тем переговоров Макрона и Меркель были названы Афганистан. Украина, Западные Балканы, климатическая повестка, отношения с Китаем и США и др.

Считается, что это - один из последних рабочих мероприятий Меркель и Макрона: 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы. Вне зависимости от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.

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