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Стало известно, кто в окружении Путина заразился COVID-19

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  • 17.09.2021, 16:30
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Стало известно, кто в окружении Путина заразился COVID-19
Фото: Shutterstock

Глава Кремля находится на самоизоляции.

В окружении правителя России Владимира Путина коронавирусом нового типа заболели сотрудники служб безопасности и протокола, а также пресс-службы. Об глава Кремля сообщил на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает «Интерфакс»

По словам Путина, заболевшие вовремя не ревакцинировались. Президент отметил, что все заразившиеся коронавирусом переносят болезнь легко и без серьезных осложнений.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в голосовании на выборах через интернет. По словам представителя Кремля, пресс-служба проинформирует общественность, когда президент решит проголосовать.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди представителей его окружения.

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