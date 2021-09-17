закрыть
17 сентября 2021, пятница, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Изобретен первый смартфон с боковой камерой

  • 17.09.2021, 21:26
  • 1,212
Изобретен первый смартфон с боковой камерой

Изобретение позволит снимать фото и видео на смартфон с разных ракурсов.

Компания Oppo запатентовала первый смартфон со встроенной в боковую панель камерой. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Сведения о патенте обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно представленной схеме, в торце телефона проделывается перфорация под камеру, благодаря которой устройство сможет снимать находящиеся сбоку объекты.

В описании патента говорится, что данное изобретение позволит снимать фото и видео на смартфон с разных ракурсов. Так, при движении объекта в сторону телефон не придется поворачивать, так как объект попадет в поле зрения боковой камеры. Также подобная конструкция позволит делать объемные снимки.

По словам инженеров компании Oppo, подобное решение является недорогим и не требует установки дополнительного объектива. В боковой части гаджета будет располагаться система зеркал, при этом изображение будет сниматься на основную камеру.

«Как только камера обнаружит, что объект движется вправо за пределы кадра, зеркало повернется, и будет активирована боковая камера, чтобы продолжить съемку события в полном фокусе», — отмечается в описании патента. Намерена ли Oppo применить данное изобретение в реальных смартфонах, не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип
Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина