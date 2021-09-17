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Завтра на белорусско-литовской границе не будут оформлять транспорт

  • 17.09.2021, 21:54
  • 1,480
Завтра на белорусско-литовской границе не будут оформлять транспорт

Тех, кто собирается пересекать границу просят учитывать эту информацию.

В субботу 18 сентября по всей белорусско-литовской границе не будут оформлять транспорт из-за работ на литовской стороне, сообщили в Государственном таможенном комитете, передает interfax.by.

"По сообщению литовской стороны, 18 сентября 2021 года с 9.00 до 22.00 будут обновляться информационные системы в пунктах пропуска по всей границе с Литовской Республикой. Оформление транспорта сопредельной стороной осуществляться не будет", - проинформировали в ГТК.

Тех, кто собирается пересекать белорусско-литовскую границу просят учитывать эту информацию.

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