Завтра на белорусско-литовской границе не будут оформлять транспорт
- 17.09.2021, 21:54
- 1,480
Тех, кто собирается пересекать границу просят учитывать эту информацию.
В субботу 18 сентября по всей белорусско-литовской границе не будут оформлять транспорт из-за работ на литовской стороне, сообщили в Государственном таможенном комитете, передает interfax.by.
"По сообщению литовской стороны, 18 сентября 2021 года с 9.00 до 22.00 будут обновляться информационные системы в пунктах пропуска по всей границе с Литовской Республикой. Оформление транспорта сопредельной стороной осуществляться не будет", - проинформировали в ГТК.
Тех, кто собирается пересекать белорусско-литовскую границу просят учитывать эту информацию.