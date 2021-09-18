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Джефф Безос собирается найти источник вечной молодости

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  • 18.09.2021, 9:19
  • 1,782
Джефф Безос собирается найти источник вечной молодости

Основатель компании Amazon инвестирует огромную сумму в исследования.

Известный бизнесмен, основатель компании Amazon Джефф Безос инвестирует огромную сумму в исследования, которые ищут способы предотвратить старение.

Об этом сообщает журнал MIT Tech Review (перевод — cursorinfo.co.il).

По словам журналистов, Безос является одним из главных инвесторов Altos Labs. Однако комментировать это он отказывается. Также сообщается, что еще одним инвестором является российско-еврейский миллиардер Юрий Мильнер.

Сообщается, что эксперты из Altos Labs ищут биотехнологические решения для омоложения отдельных клеток. Таким образом они хотят постепенно дойти до омоложения всего организма в целом.

Штаб этой компании расположился в небезызвестной Кремниевой долине, США.

Отмечается, что инвестирование в эти исследования – это одна из последних инициатив Безоса после полета в космос. Так, он стал первым гражданином, достигшим линии Кармана, которую условно считают границей космоса.

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