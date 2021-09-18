На границе Беларуси с Литвой сегодня не оформляют транспорт 1 18.09.2021, 9:39

2,264

Процедура остановлена до 22.00.

Сегодня на белорусско-литовской границе не будут оформлять транспорт, проинформировали в Гродненской региональной таможне.

— По сообщению литовской стороны, с 09.00 до 22.00 будут обновляться информационные системы в пунктах пропуска по всей границе с Литовской Республикой. Оформление транспорта сопредельной стороной осуществляться не будет, — отметили в ведомстве.

По данным Госпогранкомитета на 08.00 18 сентября, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 160 грузовиков, «Привалка» — 100, «Котловка» — 180, «Видзы» — более 40.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».