Полиция Германии усилила контроль на границе с Польшей из-за нелегальных мигрантов с территории Беларуси 18.09.2021, 14:28

В Берлине подчеркнули, что миграция имеет политическую подоплеку.

Немецкая полиция ужесточила контроль на границе с Польшей. Это реакция на рост числа незаконных пересечений границы и активизацию контрабандистов, сообщает Der Spiegel.

В последние месяцы на 460-километровой польско-германской границе зафиксирован рост числа беженцев, в основном граждан Ирака. Допросы задержанных показывают, что они попадают из Беларуси в Литву и Польшу, а оттуда — в Германию. Поэтому немецкие власти направили в приграничные с Польшей районы дополнительные силы полиции.

Подчеркивается, что эта тенденция имеет «деликатную политическую подоплеку»: ЕС несколько месяцев обвинял правительство Беларуси в том, что оно намеренно доставляет иракских беженцев в свою страну, а затем переправляет их на автобусах к литовской границе. Цель контрабанды людей — спровоцировать ЕС.

Издание отмечает, что Александр Лукашенко зол, потому что он сильно изолирован от ЕС после жестокого подавления протестов в Беларуси. Кроме того, Беларусь из-за этого находится и под экономическим санкциям.

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