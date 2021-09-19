Как в Беларуси будут повышать пенсионный возраст 10 19.09.2021, 8:22

10,314

Чиновники из Министерства труда «темнят».

С 2022 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Поинтересовались у Минтруда, рассматривается ли возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста, а также какая ситуация с анонсированной накопительной пенсионной системой.

Будут ли дальше повышать пенсионный возраст

В 2022 году пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а для женщин — 58.

Журналист zerkalo.io как физлицо поинтересовался у Минтруда, намерены ли в дальнейшем повышать пенсионный возраст после окончания нынешней реформы и если да, то для каких категорий населения.

— Такой вопрос сейчас не рассматривается, — ответил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

Ранее чиновники обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но речь шла только о женщинах. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ.

— Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку фонда, — говорила ранее министр труда Ирина Костевич.

На уточняющий вопрос, не обсуждается ли вариант поднять пенсионный возраст для женщин, Валерий Ковальков также ответил, что нет, такой вопрос не рассматривается.

А какова ситуация с анонсированной накопительной пенсионной системой?

Поинтересовались у Минтруда, как продвигается введение анонсированной ранее накопительной пенсионной системы по схеме 3+3. Напомним, ранее 11 февраля Александр Лукашенко заявил на Всебелорусском народном собрании о планах поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему. Причем чиновники хотят сделать это как за счет самих работников, так и нанимателей: «Работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель».

— Вопрос прорабатывается. Работа в этом направлении ведется, — уточнил Валерий Ковальков. Другие подробности он не сообщил.

Ранее Валерий Ковальков рассказывал, что сейчас идет речь о добровольной накопительной пенсии, а не об обязательной для всех. Он объяснял, что введение в пенсионную систему обязательной накопительной части упирается в финансовые аспекты.

— Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа. Сегодня Фонд социальной защиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет. Работодатели будут крайне против увеличения дополнительного страхового тарифа, они и так негативно воспринимают эти 28%. Работники к этому пока не готовы, — отмечал ранее Валерий Ковальков.

Белорусские чиновники не раз заводили речь о том, что нужно стимулировать жителей страны самим откладывать на дополнительную пенсию, а то и сделать накопительный элемент обязательным для всех. В 2018 году замминистра финансов Юрий Селиверстов (сейчас он занимает пост министра) отмечал, что целесообразно было бы снизить нагрузку по взносам в Фонд соцзащиты для предприятий и «создать инструменты, стимулирующие граждан самостоятельно осуществлять накопления в фонде». Вместе с тем чиновник отмечал, что люди не спешат самостоятельно откладывать на будущую пенсию, потому что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».