В Беларуси поднимают налоги для владельцев собак 18 19.09.2021, 8:50

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Хозяин шпица тоже будет платить?

В Беларуси могут пересмотреть налоги для владельцев собак. Такая возможность прописана в проекте изменений в Налоговый кодекс, который сейчас обсуждают чиновники. Копия документа накануне попала в Сеть. Как пояснили в Минэкономики, проект изменений в НК, которым предусмотрены и другие новшества по налогам, может в ближайшее время появиться в открытом доступе, сообщает zerkalo.io.

Этот налог должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Сейчас ставка этого сбора составляет 0,3 базовой величины (8,7 рубля), а за потенциально опасные породы собак — 1,5 базовой (43,5 рубля). Его выставляют раз в 3 месяца.

Проектом изменений в Налоговый кодекс предусмотрено, что размеры этих сборов могут вырасти до 9,3 рубля и 46,5 рубля соответственно. При этом их могут отвязать от размера базовой величины, а устанавливать в конкретных суммах. Как обсуждается, ввести эти изменения могут с 1 января 2022 года.

Чтобы платить налог за собаку, ее нужно зарегистрировать. Это можно сделать в ЖЭУ по месту жительства. Счет за содержание собаки выставляют в жировках на оплату коммунальных услуг.

За неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, можно получить штраф. Если не зарегистрировать, можно получить штраф до 15 базовых, или 435 рублей.

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