Для белорусов снова поднимают тарифы на ЖКУ: стали известны подробности 3 19.09.2021, 9:37

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Отвяжут ли рост стоимости коммунальных услуг от курса доллара?

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году, как и в нынешнем, планируют поднять в два этапа. Как ожидается, их рост произойдет с 1 января и 1 июня, сообщили в МАРТ. В ведомстве также рассказали, будут ли уходить от привязки к доллару при повышении тарифов на ЖКУ.

Журналист zerkalo.io как физлицо поинтересовался у МАРТ, планируется ли на 2022 год повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

— Как и в нынешнем году, плановый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скорее всего, будет в пределах 5 долларов (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. — Прим. ред.), — пояснил глава МАРТ Владимир Колтович. По его словам, окончательное решение по этому вопросу пока не принято, однако планируется, что тарифы на ЖКУ поднимут в два этапа, как и в нынешнем году, — с 1 января и 1 июня.

Напомним, в этом году тарифы на ЖКУ подняли с 1 января на 4,2 доллара, среди прочего подорожали услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения. А с 1 июня на 0,8 доллара увеличили тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В 2019 и 2020 годах тарифы на ЖКУ также планово повышали в два этапа — с начала года и 1 июня.

Отвяжут ли рост тарифов на ЖКУ от курса доллара

Ранее чиновники рассказывали, что намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагалось, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина составляет 29 рублей, а ее половина, соответственно, — 14,5 рубля.

Привязка к рублю рассматривалась как один из шагов по дедолларизации белорусской экономики.

Владимир Колтович сообщил, что пока уходить от привязки к доллару при повышении тарифов на ЖКУ не намерены.

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