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Четверостишие Андрея Макаревича, посвященное ситуации в России, стало вирусным

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  • 19.09.2021, 18:05
  • 18,266
Четверостишие Андрея Макаревича, посвященное ситуации в России, стало вирусным

За сутки оно набрало десятки тысяч лайков в соцсети.

Четверостишие лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, которое меньше чем за сутки собрало более 14 тысяч лайков на странице в «Фейсбуке» самого автора, и стало вирусным:

Уныло, безропотно в луже

Стояла гнедая кобыла.

Твердила: «Чтоб не было хуже...»

А хуже всё было и было.

Напомним, что сегодня в России — итоговый день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ.

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