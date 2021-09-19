Четверостишие Андрея Макаревича, посвященное ситуации в России, стало вирусным 9 19.09.2021, 18:05

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За сутки оно набрало десятки тысяч лайков в соцсети.

Четверостишие лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, которое меньше чем за сутки собрало более 14 тысяч лайков на странице в «Фейсбуке» самого автора, и стало вирусным:

Уныло, безропотно в луже

Стояла гнедая кобыла.

Твердила: «Чтоб не было хуже...»

А хуже всё было и было.

Напомним, что сегодня в России — итоговый день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ.

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