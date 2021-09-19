Четверостишие Андрея Макаревича, посвященное ситуации в России, стало вирусным

Четверостишие Андрея Макаревича, посвященное ситуации в России, стало вирусным9
- 19.09.2021, 18:05
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За сутки оно набрало десятки тысяч лайков в соцсети.
Четверостишие лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, которое меньше чем за сутки собрало более 14 тысяч лайков на странице в «Фейсбуке» самого автора, и стало вирусным:
Уныло, безропотно в луже
Стояла гнедая кобыла.
Твердила: «Чтоб не было хуже...»
А хуже всё было и было.
Напомним, что сегодня в России — итоговый день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ.