Что появилось в Беларуси под прикрытием совместного с РФ учебно-боевого центра? 1 2.09.2021, 9:13

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иллюстрационное фото

У многих специалистов возник логичный вопрос.

По сообщению министерства обороны, в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России. 3 сентября ожидается, что российские Су-30СМ приземлятся на аэродроме в Барановичах.

У многих специалистов такой «боекомплект» вызвал логичный вопрос: а не появилась ли на территории российская военная база под видом учебного центра? «

«Филин» попытался разобраться, в чем разница, и какую угрозу это может представлять для нашей страны.

Что это было?

Политолог Валерий Карбалевич обращает внимание на то, что оснащать учебный центр боевыми ракетными комплексами и самолетами не было никакой необходимости, не будь тут иных стратегических целей.

— По моему скромному представлению, для учебного центра не нужны действующие подразделения ракетных войск России. Для учебного центра достаточно макетов, отдельных образцов техники. Но ракетные комплексы и самолеты последней модификации — это признак военной базы, — считает эксперт. — Лукашенко много раз заявлял, что российская военная база здесь не нужна, ее не будет, потому что в этом нет необходимости. Но информация Минобороны дает основания подозревать, что военная база может появиться под видом учебного центра.

Журналист Сергей Наумчик считает, что усилением военного присутствия России на территории Беларуси Лукашенко расплатился с Путиным за поддержку в августе 2020 года.

— Это слово «учебный» не должно нас вводить в заблуждение. Поскольку самолеты Су-30СМ будут не из фанеры, и ракеты на этих самолетах системы «воздух-воздух» по 8 штук на каждом Су, общий вес боекомплекта до 4 тонн тоже будут не бутафорские, не из папье-маше — это абсолютно реальные ракеты, — предостерегает Сергей Наумчик.

Обозреватель считает, что их появление на территории Беларуси несет серьезную угрозу для нашей страны:

— Мы могли бы теперь много рассуждать, как [российское] военное присутствие в Беларуси повлияет на имидж Беларуси в глазах демократического Запада, который и раньше воспринимал Беларусь как форпост военных интересов России на западном направлении. Но я скажу про практический результат. Российских военных в Гродно встречали хлебом-солью. А вот в штабах стратегического планирования НАТО места, где разместятся российские гости, будут обозначены как места для нанесения удара. И, возможно, ядерного удара.

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