Названа дата старта производства автомобиля Apple 1 2.09.2021, 18:04

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Американская компания уже ведет переговоры с автопроизводителями и поставщиками компонентов.

Apple намерена начать производство своего первого автомобиля в 2024 году. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет DigiTimes.

По информации знакомых с планами корпорации источников, американская компания планирует начать массовое производство автомобилей не ранее 2024 года. Apple уже ведет переговоры с азиатскими автопроизводителями и поставщиками компонентов. В качестве примера инсайдеры назвали LG Electronics и SK Group.

Анализируя отчет, журналисты предположили, что указанная дата крайне амбициозна. По их мнению, наивно полагать, что не имевшая до настоящего времени опыта в производстве автомобилей Apple успешно начнет выпускать машины всего через два года. При этом авторы не исключают, что к 2024 году американский IT-гигант может впервые рассказать о будущем проекте общественности.

2024-й год фигурировал в отчетах инсайдеров и ранее. В апреле аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) заявил, что первый автомобиль Apple вряд ли выйдет ранее, чем через два года. По мнению Айвса, к 2024 году корпорация будет вынуждена сделать информацию о проекте публичной, «чтобы заложить основу для Apple Car».

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