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ОПЕК увеличила добычу нефти

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  • 2.09.2021, 20:37
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ОПЕК увеличила добычу нефти

Добычу нефти увеличили для того, чтобы возобновить поставки после пандемийного перерыва.

В августе 2021 года суммарный объем производства сырья среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вырос на 290 тысяч баррелей в день. Это самый высокий уровень с апреля. Об этом свидетельствуют данные исследования Bloomberg. Добычу нефти увеличили для того, чтобы возобновить поставки после пандемийного перерыва.

Несмотря на прогресс в восстановлении объемов выпуска нефти, ОПЕК добывает примерно на десять процентов меньше общей квоты, установленной ее членами. В соглашении ОПЕК+ была определена цель увеличить добычу в августе на 400 тысяч баррелей в сутки, из которых 253 тысячи баррелей в сутки приходятся на десять членов ОПЕК. Объем производства сырья в этих дести странах превзошел установленный показатель, но общая добыча организации не достигла ожидаемого роста по сравнению с июлем, так как некоторые страны, особенно Ангола и Нигерия, переживают сокращение производственных мощностей и технические сбои. Саудовская Аравия и Ирак стали основной движущей силой роста.

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