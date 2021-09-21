Джо Байден восхищен борьбой белорусов за свободу 21.09.2021, 18:37

фото: angela weiss/afp

Президент США вспомнил о Беларуси на сессии Генассамблеи ООН.

Выступая на 76-й сессии на сессии Генассамблеи ООН, президент США Джо Байден заявил:

«Будущее за теми, кто раскрепощает потенциал народов, а не подавляет его. Будущее будет принадлежать тем, кто даст народу свободно дышать, а не тем, кто удушает свои народы. Авторитарные правители утверждают, что в мире покончено с демократией. Но они ошибаются. Истина в том, что демократический мир повсеместно жив в антикоррупционных активистах, правозащитниках, журналистах, в мирных демонстрантах в Беларуси, Мьянме, Кубе, Венесуэле и в других странах», – сказал Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».