«Беларуськалий» гниет с Головатого: киберпартизаны обнародовали данные одиозного гендиректора 12 22.09.2021, 12:30

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Спрятаться от народа невозможно.

Немало интересной информации обнаружили белорусские киберпартизаны в рамках операции «Жара» о руководителе одного из главных государственных предприятий Беларуси. Головатый Иван Иванович на сегодняшний момент является не только директором ОАО «Беларуськалий» и членом «совета республики» «национального собрания» Республики Беларусь, но и крестным отцом дочери Виктора Лукашенко, старшего сына синепалого. Это еще один типичный представитель лукашенковской номенклатуры: бездарный хозяйственник, трусливый холуй, не уважающий рабочих и их труд.

По данным пресс-службы Белорусского объединения рабочих (БОР), на должность руководителя «Беларуськалия» Головатый был назначен в 2014 году. Под его руководством ситуация на «Беларуськалии» приблизилась к катастрофической. Травматизм, мошеннические схемы отмыва денег, в том числе через подставные строительные компании, ну и, конечно, контрабанда сигарет, которые вагонами отправляются за границу вместе с удобрениями. Одна из наиболее прогремевших схем отмыва — футбольный клуб «Шахтер», в который за бешеные деньги покупаются легионеры, даже не играющие за команду.

По словам самих шахтеров, за эти годы на предприятии серьезно увеличился износ оборудования, сократилилось количество вспомогательного персонала и увеличились нормы выработки. Травматизм, кстати, повысился в результате того, что многие сотрудники вынуждены выходить на дополнительные смены. Некоторые из них работают по две-три недели с одним выходным. К тому же людям приходится работать на изношенной технике, которая даже не подлежит ремонту. А все потому, что Головатый решил показать, что может вывести предприятие на сверхприбыль, не тратя на это денег.

Вот несколько фотографий с «Беларуськалия», чтобы ощутить глубину кризиса на флагмане:

Именно по приказу Головатого была сокращена подача кислорода в шахты. Мотивировано это решение было экономией электроэнергии. Но ему, видимо, невдомек, что экономят электроэнергию не ценой здоровья сотрудников.

Вот, например, одна из аварий произошла 11 сентября прошлого года на четвертом рудоуправлении. По информации стачкома «Беларуськалия», что-то произошло с «минкой» (шахтной машиной). Головатый лично присутствовал на месте происшествия, выпроводил с работы главного инженера и заминал аварию как мог.

Следующий несчастный случай не заставил себя долго ждать. Вновь все на том же четвертом рудоуправлении 17 октября 2020 года рабочему отрезало палец. Его тихо вывезли с места происшествия. Выплат по результату он никаких не получил.

Уже 27 октября на Краснослободском рудоуправлении при установке и запуске маслостанции из-за износа сорвало шланг от напора. В результате бригадира увезли со сломанным носом и другими травмами.

Видимо, от страха, что все покалеченные сотрудники придут за компенсациями, Головатый установил вокруг своего дома камеры видеонаблюдения, а на самом предприятии еще с августа 2020 года с ним неизменно ходят охранники из КГБ.

Глава «Беларуськалия» даже «подарил» солигорскому РОВД казенные микроавтобусы. Изначально машины были даны «в долг» на перевозку задержанных участников протестных акций и «тихарей». Когда возник вопрос о возвращении этих микроавтобусов, заместитель начальника автопарка позвонил в РОВД, чтобы выяснить дальнейшую судьбу техники. Ответа он так и не получил, зато спустя пару минут ему перезвонил сам Головатый с криками: «Там этих тварей в микроавтобусах возят, а ты их требуешь обратно!». Так автомобили на предприятие и не вернулись.

Но как бы тебя не охраняли, спрятаться от народа невозможно. Киберпартизаны публикуют личные данные Ивана Головатого и его семьи:

ГОЛОВАТЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

GOLOVATY IVAN

Дата рождения 6/15/76

Серия и номер паспорта MC3233332

Идентификационный номер 3150676B068PB7

Мобильный номер A1: +375444876275

Адрес: г. Солигорск, ул. Молодежная, д. 7, кв. 29

Автомобили:

БМВ X7 СВЕТЛО-СЕРЫЙ 0007HK5

ТОЙОТА ЛЭНД-КРУЗЕР СЕРЕБРИСТЫЙ 1090ME5

Также Киберпартизаны предоставили данные супруги Головатого:

ГОЛОВАТАЯ ЮЛИЯ ПЕТРОВНА

HALAVATAYA YULIYA

Дата рождения 7/30/80

Идентификационный номер 4300780B031PB5

Мобильный номер A1 375293889356

Что интересно, работает Юлия Головатая поближе к мужу, психологом на предприятии. Но вот прописана не с ним. Более того, на нее сразу зарегистрировано два объекта недвижимости: Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, д. Листопадовичи, ул. Зелёная, 9 и Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, д. Листопадовичи, ул. Зелёная, 11.

Автомобиль:

БМВ Х1 СЕРЫЙ 0003HK5

У супругов двое детей: сын и дочь.

ГОЛОВАТЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

GOLOVATY IVAN

Дата рождения 8/29/08

Идентификационный номер 5290808B002PB1

ГОЛОВАТАЯ ДАРЬЯ ИВАНОВНА

GOLOVATAYA DARYA

Дата рождения 10/23/02

Идентификационный номер 6231002B002PB3

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