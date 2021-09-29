Что на данный момент известно о программисте, который застрелил сотрудника КГБ 20 29.09.2021, 7:47

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АНДРЕЙ ЗЕЛЬЦЕР

В момент трагедии сына Андрея Зельцера дома не было.

Почти сразу после сообщения о происшествии в Минске в квартире на улице Якубовского появились данные о стрелке — его зовут Андрей Зельцер, он айтишник из Минска и работал в ЕРАМ.

Позже сотрудники компании и друзья мужчины подтвердили zerkalo.io: на видео со стрельбой они узнали Андрея.

— У него запоминающаяся внешность, - объясняет друг Андрея, узнавший его на видео.

На кадрах, говорит он, квартира, где Андрей жил с женой и сыном. Мальчику, предполагает, лет 9−10. По словам соседей, в момент трагедии ребенка дома не было. Он ушел в школу.

Известно, что Андрею 31 год. Судя по данным из «ВКонтакте», в 2008-м он получил диплом в минском колледже бизнеса и права. На Facebook нашлась страница с его фото и именем. Там почти никакой информации о человеке, можно лишь заметить, что среди его друзей немало людей с техническим образованием и работающих в IT. А вот среди подписок пользователя — только страница, посвященная фехтованию.

— Андрей кандидат в мастера спорта по рапире, но сейчас тренируется на сабле. Занимается он в любительском клубе. Там год назад мы и познакомились, — рассказывает приятель молодого человека. — Тренировки у него трижды в неделю, и он их не пропускает. Вчера с 20 до 22 он тоже был на занятии. Я заезжал в клуб по своим вопросам, и мы ненадолго пересеклись. Настроение у него было хорошее, как всегда, на позитиве.

Коллаж: снимки Андрея Зельцера из его Instagram @andrewzeltser

В Instagram минчанин активно делился снимками с тренировок. «Не выйти из пули на соревнованиях — сделано. Все бывает в первый раз», — написал он четыре дня назад в соцсетях. (В фехтовании «пулей» обычно называют группу участников на соревнованиях. - ред.).

Судя по отметкам к снимкам, они были сделаны в Центре олимпийской подготовки «Стайки» под Минском. Отметим, что на прошлой неделе там как раз проходил Республиканский турнир сильнейших по фехтованию, участвовали 180 человек. Кроме того, в сентябре молодой человек делился своими фото с веломарафона и трейлового забега «Kaspersky Race Купалье», где взял несколько медалей.

— Он постоянно ездил на какие-то спортивные турниры, — продолжает рассказывать друг и говорит, что Андрей очень общительный человек. — Полторы недели назад мы с ним прошлись по парку. Обычно, если у него случались какие-то проблемы, он о них рассказывал, но тут не чувствовалось ничего подозрительного. Он не говорил, что со стороны милиции или КГБ к нему есть какие-то вопросы. Вел он себя абсолютно спокойно.

Коллаж: снимки Андрея Зельцера из его Instagram @andrewzeltser

Следственный комитет сообщил, что жену Андрея Зельцера задержали вчера вечером.

«Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ», — добавили в ведомстве.

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